11月5日夜、静岡県富士市の県道で、道路を横断していた2人が軽四貨物車にはねられ、車が現場から逃走するひき逃げ事件がありました。1人が重体の模様です。 警察によりますと、11月5日午後6時半頃、富士市松岡の県道で道路を渡っていた高齢者とみられる2人が西に向かって走ってきた軽四貨物車にはねられました。 2人は男性と女性で、いずれもけがをしており、うち1人は意識不明の重体とみられています。 現場は片側1車線の道路