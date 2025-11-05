NPBファームリーグのくふうハヤテベンチャーズ静岡は11月4日と5日、本拠地のちゅ～るスタジアム清水(静岡市清水区)でトライアウトを実施しました。4日の1次試験に合格した35選手と元NPB12球団所属の7選手、さらに今季くふうハヤテに所属していた足立真彦投手(静岡大出身)と野口渉投手、計44人が5日の二次試験に参加しました。 【写真を見る】「やっと違和感なく投げられる」元阪神佐藤蓮(飛龍高出)らが44