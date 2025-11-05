旧天竜市の市長を務めた中谷良作さんが11月4日、老衰のため亡くなりました。93歳でした。中谷さんは旧天竜林業高校を舞台にした贈収賄事件で有罪判決を受けていて、再審請求の最中でした。 【写真を見る】旧天竜市の市長を務めた中谷良作さん 中谷さんは1992年、天竜市長選に初当選。2005年に浜松市と合併するまで市のトップを4期務めました。 2008年、孫の大学進学をめぐり、当時の天竜林業高校の北川好伸校長に便宜を図っても