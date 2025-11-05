西武は5日、郄橋光成投手（28）のポスティング制度を利用しての米大リーグ挑戦を認めると発表した。群馬・前橋育英高2年時の夏の甲子園でエースとして全国制覇を果たした右腕は、2015年、西武にドラフト1位で入団。21年から3年連続の2桁勝利を記録。昨季は0勝11敗に終わったが、11年目の今季は24試合に登板して8勝9敗、防御率3・04と復調。国内フリーエージェント（FA）権も取得した。通算成績は196試合登板で73勝77敗、