福岡南署は5日、福岡市南区井尻3丁目付近の路上で3日午前11時ごろ、歩行中の女性が自転車に乗った見知らぬ男から追い抜かれた後、建物の陰で待ち伏せされ、女性が通り過ぎる際に男から「すみません、ペダルにズボンが引っかかったから助けてほしい」と声をかけられたとして、防犯メールで注意を呼びかけた。女性は男に「自力で外せませんか」と言って、近くの建物に逃げ込んだため無事だったという。男は40歳くらいの中肉。くせ