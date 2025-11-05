大山参道のクマ出没付近で観光客らに注意喚起する看板。目撃情報はその後なく、現在は取り外されている＝８月、伊勢原市内全国で相次ぐクマによる被害を受け、９月には日常生活圏での銃猟を各自治体首長の判断でできる「緊急銃猟制度」がスタートした。神奈川県内では約８０頭が生息するとされている丹沢山塊を抱える自治体では同制度への体制構築が急ピッチで進むが、地元では街中での発砲などを不安視する声も聞こえてくる。