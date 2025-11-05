¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¡Ê38¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±Áª2025 T¡õDÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È30¸ì¤Ë¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£30¸ì¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¤Î¸Ä¿ÍÌ¾¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¡¢¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¿§¤ó¤ÊÊý¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Î´ñÀ×¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤ÎÀëºà¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖºÇ½é¤Ï¤³¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢µÕ¸÷¤Ç¤Û