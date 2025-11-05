女芸人NO・1を決める「THE W 2025」（12月13日午後7時、日本テレビ系で生中継）決勝進出者8組が5日、発表された。過去最多1044組がエントリーする中、昨年までの12組から4組減の8組進出に。5組が初進出というフレッシュな顔ぶれとなった。決勝進出者は以下の通り。紺野ぶるま（松竹芸能、2年連続5度目）もめんと（マセキ芸能社、初）電気ジュース（吉本興業、初）エルフ（4年連続4度目、吉本興業）ニッチェ（7年ぶり3度目、マセキ