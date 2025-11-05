トヨタ自動車の中間決算。過去最高の売り上げでも、営業利益はトランプ関税の影響などで18%減りました。 【写真を見る】トヨタ自動車の中間決算 4～9月売上24兆6307億円で過去最高も 営業利益はトランプ関税などの影響で前年比18％減の2兆56億円に ことし4月～9月のトヨタ自動車の連結決算は、売上高が24兆6307億円で、前の年の同じ時期から5.8%増えて、過去最高となりました。 一方、トランプ関税の影響は9000億円