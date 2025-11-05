ヒコロヒー 櫻井海音、ヒコロヒー、柴那典氏、松島功氏が５日、都内で開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』記者発表会に登場し、トークセッションを行った。「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（以下、MAJ2026）実行委員会は5日、都内で記者発表会を開催し、2026年の開催概要や主要部門の中間集計を発表した。お笑い芸人のヒコロヒーは、NHK BSで放送された「MUSIC AWARDS JAPAN 2025 直前スペシャル レッドカーペット