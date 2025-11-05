企業・社会の変革につながる取り組みをおこなった弁護士を表彰する「BUSINESS LAWYERS AWARD 2025」（主催：弁護士ドットコム）の表彰式が11月5日、東京都内で開かれた。グランプリには、大川原化工機の冤罪事件で代理人をつとめた高田剛弁護士が選ばれた。高田弁護士は「私一人の成果ではありません。チームでの受賞だと受け止めています」と笑顔で語った。●高田弁護士「専門外で社会の変革を生み出すきっかけ、この上ない達成感