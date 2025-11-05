お笑い芸人のキンタロー。が5日、自身のXを更新。この日都内で行われた女性芸人の中から一番面白い“笑いの女王”を決定する、日本テレビ系『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』ファイナリスト生発表で、惜しくも準決勝敗退となった心境をつづった。【写真あり】「とりあえず今日は激凹みしたいと思います」キンタロー。「THE W』準決勝敗退に本音キンタロー。は「きゃーキンタロー。the W決勝まで顔届かず駄目でした」と報告し