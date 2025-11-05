第78回野間文芸賞を受賞し、記者会見する村田沙耶香さん＝5日午後、東京都千代田区野間文化財団は5日、主催する4賞の受賞者を発表した。第78回野間文芸賞には村田沙耶香さん（46）の「世界99」（上下巻・集英社）、第7回野間出版文化賞には社会現象になった映画「国宝」の李相日監督（51）と原作小説の著者吉田修一さん（57）のほか、世界的ヒットとなった小説「BUTTER」の柚木麻子さん（44）が選ばれた。出版文化賞の特別賞に