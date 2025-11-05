ソフトバンクグループは生成AIの開発を手がけるアメリカのオープンAIと、日本の企業に向けた合弁会社を設立すると発表しました。ソフトバンクグループはきょう、アメリカのChatGPTなどを運営するオープンAIと合同で新会社「SB OAI Japan」を設立すると発表しました。新会社では、日本の企業向けに、生産性の向上や経営の効率化を図るAIツール「クリスタル・インテリジェンス」の導入から運用まで包括的にサポートすると