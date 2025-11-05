クマ秋田県警大仙署は5日、大仙市上鶯野の民家敷地で、農業の男性（72）がクマ1頭（体長約1.3メートル）に右脚を引っかかれてけがをしたと発表した。命に別条はない。男性は4日午前7時ごろ、敷地内の小屋に向かっていたところ、後ろから体当たりされ襲われた。病院で手当てを受け、5日に市役所に届けた。