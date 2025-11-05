北海道は5日、道東部で見つかった絶滅危惧種のシマフクロウの死骸から、高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されたと発表した。シマフクロウは国の天然記念物で、北海道によると感染が確認されたのは国内で初めて。10月27日に根室振興局管内（根室市と別海、中標津、標津、羅臼の4町）で野生個体の死骸が回収され、29日に鳥インフル陽性と確認。国立環境研究所の遺伝子検査により高病原性と判明した。シマフクロウは環境