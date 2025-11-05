Ｊ１ＦＣ東京のＤＦ室屋（３１）が５日、小平市で取材に応じ、青森山田高時代の恩師である町田の黒田剛監督との初対戦を次節（９日、国立）に控え「自分にとって恩師なので感慨深いし、プロの舞台で対戦するのは不思議な気持ち。しっかり高校時代から成長した姿を見せつけられれば」と意気込みを語った。５月にドイツ２部ハノーバーから約５年ぶりに復帰し、２３年から町田の指揮を執る黒田監督とは初の顔合わせ。高校卒業後は