5日、阿賀町の国道で普通乗用車とクマが衝突する事故がありました。運転手にケガはありません。 事故があったのは、阿賀町平堀の国道49号の十字路交差点です。警察によりますと5日午前6時前、普通乗用車を運転していた20代女性から「道路を横断してきたクマ1頭と衝突した」と110番通報がありました。女性にケガはありませんでしたが、車は左前方部分が中破程度損傷しました。 クマは体長約1.2mで林から現れ、衝突後は道路外