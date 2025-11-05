KEPURAが、ニューアルバム『Abduct』よりリード曲「Nevertheless」を本日先行配信し、MVを公開した。◆KEPURA 動画今回MVの監督を務めたのは、現在5億回以上再生されているOfficial髭男dismの「Pretender」をはじめ、数々の名作品を生み出してきた新保拓人監督。KEPURAとは初めてのタッグとなる本作では、これからの旅路へと向かう強い意志を感じさせる歌詞と、キャッチーであり重みのある壮大なスケール感のある楽曲に合わせ、地