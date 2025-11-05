ホッカイドウ競馬の角川秀樹調教師（かくがわ、65）が5日の門別9Rをジャスマンで勝ち、通算2000勝を達成した。00年4月18日の初出走から通算1万2157戦目。ホッカイドウ競馬の現役調教師では田中淳司師に次いで2人目。