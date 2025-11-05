ザ・おめでたズが、思い出野郎Aチームとの共作曲「鍋でもやろう」を鍋の日である11月7日にリリースすることを発表した。本楽曲は、誰かの家に集まって鍋を囲む̶̶ただそれだけの夜。でもそこにはそれぞれが持ち寄った何気ない日常で感じる喜怒哀楽や、言葉にできない想いなどの感情が湯気みたいに立ちのぼっている。「鍋でもやろう」は、そんなささやかな幸せのひとときを音にした一曲だという。人と人との繋がりのあたた