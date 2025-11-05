オルタナティブロックの3ピースバンド・after20時（読み：あふたーはちぢ）”が、新曲「ゆらゆらゆ」を本日リリースした。本楽曲は、日々誰の心にも訪れる小さくても大切な瞬間をボーカル・玉手初美が丁寧に拾い上げ、シンプルながら温かなサウンドがしっかりと支え届ける1曲になっているという。◆◆◆■セルフライナー『ゆらゆらゆ』大切な人との日常生活、一つ一つの瞬間が尊くキラキラしているが、ずっと続