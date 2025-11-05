【漫画】本編を読むパートナーに浮気された側を「サレ妻」、浮気をした側を「シタ妻」と呼ぶ言葉がSNSを中心に広まっている。だがその言葉の裏には、誰にも気づかれない孤独やすり減っていく心が隠れている。そんな現代の結婚観に真正面から向き合った作品が『お宅の夫をもらえませんか？』（みこまる：作画、いくたはな：原作/KADOKAWA）だ。ごく普通の主婦がママ友の夫と関係を持ってしまう。身近でリアリティのあるテーマを