国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」（ＭＡＪ）の発表会が５日、都内で行われ、俳優の櫻井海音、お笑いタレントのヒコロヒーらがゲスト出演した。日本レコード協会など、国内の音楽業界における主要５団体が構成される一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会（ＣＥＩＰＡ）による音楽賞で、昨年、京都で第１回が行われた。今年は東京に会場を移し、６月１３日に開催される。Ｍ