ロクデナシが、12月24日にリリースする2ndアルバム『六花』の全収録曲と参加コンポーザーを公開した。『六花』には、2024年以降にデジタルリリースした作品に加え、カンテレ・フジテレビ系 火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』オープニングテーマ「カロン」、2年ぶりとなるにんじん作詞・作曲の新曲「眩しすぎた朝」、そして2025年に初タッグが実現したみきとP、Misumiの新曲、今作で初タッグのコンポーザ