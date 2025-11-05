◆アジア・チャンピオンズリーグエリート▽第４節神戸―蔚山（５日・御崎公園）Ｊ１の神戸が、蔚山をスコアレスで折り返した。公式戦５試合ぶりの白星を狙う神戸は、負傷から復帰したＭＦ佐々木大樹とＭＦ井手口陽介をはじめ、ＦＷ大迫勇也、ＦＷ宮代大聖らを先発に並べた。試合開始からボールを前へ運び、中盤も支配するなどペースを握った。前半１０分には空中でボールをつないで最後はＦＷ大迫勇也が右足でボレー。ゴー