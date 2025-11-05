愛工大名電のエースストライカー・杉本悠悟第104回全国高校サッカー選手権の都道府県予選も佳境に入り、各地では代表校が決まり始めている。ここでは全国各地で繰り広げられている激戦の主役たちのエピソード、プレーなどをより細かくお届けしていきたい。第1回は愛知県予選準決勝から。第1試合は県1部リーグ2位で、昨年度の覇者&今年度のインターハイ愛知王者である愛知工業大学名電高校と、県1部・4位の東邦高校との一戦