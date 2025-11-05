岐阜大学の50代の男性教授が、酒気帯び運転をしたとして「出勤停止1か月」の懲戒処分を受けました。 きょう付けで「出勤停止1か月」の懲戒処分を受けたのは、岐阜大学･応用生物科学部の50代の男性教授です。岐阜大学によりますと、男性教授はことし4月18日午後10時50分ごろ、岐阜市内の道路で乗用車を運転中、警察官に呼び止められ、飲酒検知をしたところ呼気から基準を超えるアルコール分が検出され、酒気帯び運転で摘発さ