アメリカ発のアウトドアブランド MERRELL（メレル）が、アウトドアアパレルブランド GRAMICCI（グラミチ）とのコラボレーションモデル「MOAB 2 SIREN X GRAMICCI（モアブ 2 サイレン X グラミチ）」（2万2000円）を発売しました。初のコラボモデルは、MERRELLのアイコン的ハイキングシューズ「MOAB」をベースに再構築。2つのブランドが大切にしてきた自然への敬意と、厳しいフィールドに果敢に挑戦する冒険者たちへのエールとも取