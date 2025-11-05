岐阜県多治見市に住む60代の女性がSNSで知り合った「自称投資家」らに投資話を持ち掛けられ、約1900万円をだまし取られました。 【写真を見る】｢投資の黄金期が来る…｣ 60代女性がSNSで“自称投資家”らと知り合い 投資資金と指導料あわせて1910万円をだまし取られる 警察によりますと、多治見市に住む60代の無職の女性は、SNSで投資家を名乗る「渡辺」という人物と、投資取引所関係者をかたる「秋山」という人物と知り合い、こ