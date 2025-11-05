元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（42）が5日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ダイエットを始めることを宣言した。丸山はダイエットを始めた理由を「苦しくて死にそう。太りすぎて死にそうなの。ちょっと今痩せたけど、この前まで71キロあったの」と体重を告白。身長は163センチだといい「ヤバいじゃん結構」と自己評価。睡眠中に呼吸が止まったり、膝への負担、子供と遊べる体力が欲しいとダイエットを決意