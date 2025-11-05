5人組ダンスボーカルグループ「M!LK（ミルク）」のメンバーで俳優の佐野勇斗（27）が5日、自身のX（旧ツイッター）を更新。同日、現代用語の基礎知識選「2025T&D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語30が発表され、楽曲「イイじゃん」から「ビジュイイじゃん」がノミネートされたことに言及した。「流行語大賞にビジュイイじゃんがノミネート！」と報告。「嬉しい！！みんなたくさん使ってくれてありがとう。。