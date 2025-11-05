三重県名張市の30代の男性が警察官をかたる男からの電話をきっかけに、約2400万円相当の暗号資産をだまし取られました。 【写真を見る】30代男性が約2400万円相当の暗号資産をだまし取られる「あなたの口座が資金洗浄に使われている｣ ビデオ通話で警察手帳や逮捕状など示され… 三重県警によりますと、きのう午前10時ごろ、名張市に住む30代の男性の携帯電話に、京都府警の警察官「カトウ・ダイキ」を名乗る男から「あなたの口座