女優の寺島しのぶ(52)が5日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に出演。実家での朝食事情を明かした。寺島は父が歌舞伎俳優の七代目尾上菊五郎、母が女優の富司純子。「私の子供の時の父と母は、毎日朝はみんなで食べなきゃいけないっていう感じで」と明かした。さらに「朝からすき焼きとか、朝から鍋とか」と言い、その理由を「父が朝しかゆっくりできないので」と説明した。そのため「それで、友達が来て、二度と