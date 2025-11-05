前橋市の小川晶市長＝10月前橋市は5日、小川晶市長（42）が市職員の既婚男性とラブホテルで複数回面会した問題を受け、市長の給与を5割減額することへの意見を求めるため、11日に市特別職報酬等審議会を開催すると発表した。小川氏は、給与減額の期間を「任期中」とした上で市長続投の意向を表明していた。小川氏は9月下旬、職員とホテルで2月ごろから10回以上会ったと認めた一方、男女関係を否定した。市議会の最大会派を含む