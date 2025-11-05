ＤｅＮＡ前監督の三浦大輔氏が５日、インスタグラムを更新。俳優・妻夫木聡との２ショットを投稿した。三浦氏はラフな姿で、妻夫木はスーツにネクタイを着用。笑顔の２ショットを添え、「久しぶりに妻夫木くんと遭遇！」とつづった。「毎週見てるよー日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』」とメッセージ。決めぜりふの「ヨ・ロ・シ・ク」で締めくくった。フォロワーは「素敵なツーショット」、「２人とも超絶かっこいい」