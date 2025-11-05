10月、鹿児島県の種子島宇宙センターから国際宇宙ステーションに物資の補給を行う補給機が打ち上げられました。この補給機に搭載された物資の1つが三条市で収穫された「ナシ」です。宇宙旅行に旅立ったナシの生産農家が喜びを語りました。宇宙へ羽ばたいたいまが旬のナシ。「中身これ、ほら、きれい」Ｑ）どうですか出来栄え？「おいしいですよ。ほっぺた落ちると思いますよ、食べたら」三条市の土田農園で栽培されて