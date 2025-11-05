イケア・ジャパンは、イケアで初めてのディナーメニューとなる「丼ぶりメニュー」を、全国のイケア店舗にて平日17時以降限定で販売する。販売開始は11月6日。「丼ぶりメニュー」イメージボリューム満点でありながらお手ごろ価格で楽しめる「キーマカレー丼」(390円)は、人気メニュー「プラントベース キーマカレー」を丼にしたもので、お肉を使用しておらず、環境にもやさしくサステナブルなプラントベースの素材を使用している。