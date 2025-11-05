ソフトバンクグループとソフトバンク、OpenAI Group PBC（OpenAI）は、合弁会社「SB OAI Japan」を発足した。法人向けAI「クリスタル・インテリジェンス」などを、同社を通じて展開する。 クリスタル・インテリジェンス発表時の様子（2025年2月） ソフトバンクグループとOpenAIが手がける法人向けAI「クリスタル・インテリジェンス」とそのほかのOpenAIの法人向け製品を、SB OAI Japanが日本国内で独占販売