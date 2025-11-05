WaterAirが展開するインナーブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」の人気シリーズ「BraJelly」から、新作“シャンテレースブラ”が11月5日(水)に登場。補正力とデザイン性を両立し、軽やかなレースが肌に寄り添う上品な仕上がりです。お揃いのカップ付きスリップやサニタリーショーツも同時発売。見た目の美しさと機能性を兼ね備えた新作ランジェリーが、毎日をもっと心地よく彩り