秋篠宮妃紀子さまは５日、東京都港区の母子愛育会で開かれた「愛育・地域づくり活動交流会」に出席された。交流会には、各地で「愛育班員」として子育て支援や住民の健康づくりなどに取り組む人など約４０人が参加。母子愛育会の総裁を務める紀子さまは活動内容の発表を熱心に聞き、その後の懇談では「地域の子どもたちをはじめいろいろな人たちを大切に、互いに支え合いながら取り組んでいらっしゃる。貴重な時間になりました