日本維新・藤田文武共同代表が４日に会見し、しんぶん赤旗が報じた、主に公金が原資の約２０００万円と、自身の公設秘書が代表を務める会社が絡む疑惑について説明を行った。藤田氏は２０１７年から昨年まで約４０件、政治活動の機関誌、ビラ、冊子、ポスターのデザイン、印刷、製本などを秘書の会社に発注し、計約２０００万円を支払っていた。同社を元請けに発注し、別途同社から下請けへの発注もあったとした。弁護士に確認