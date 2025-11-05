地震が発生した時の行動を確認するシェイクアウト訓練が５日、群馬県前橋市で行われ、身を守る行動が各地で一斉に行われました。 前橋市で行われたシェイクアウト訓練は地震に備え、自分の身を守るための行動を同じ時刻に一斉に行うアメリカで生まれたものです。 全国で緊急地震速報がテスト放送される５日午前１０時に合わせ、前橋市が市内の学校や企業、福祉施設など約１０００の機関に協力を呼びかけ、実施されました。 シェ