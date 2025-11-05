国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が、2026年6月13日にTOYOTA ARENA TOKYOにて開催される。 （関連：【画像あり】『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』中間集計結果も発表） 本アワードは、“世界とつながり、音楽の未来を灯す。”をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。第2回となる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大し、2025年10月に開業したTOYOTA ARENA TOK