愛好家が丹精込めて育てた菊の花の展示会が群馬県みどり市で開かれています。 みどり市のながめ公園で開かれている「関東菊花大会」は毎年この時期に開かれている恒例のイベントです。会場には大会のシンボルになっている五重塔をはじめ、ながめ菊花会のメンバーによる作品など、愛好家が丹精込めて育てた作品４２０点が展示されています。 作品「赤城山」は約１００本の苗を半年以上かけ手入れをしたものです。雄大な赤城