ことしクロアチアで開かれたレスリングの世界選手権と滋賀県で開かれた国民スポーツ大会で優勝した３人の選手が５日に群馬テレビを訪れ、結果を報告しました。 群馬テレビを訪れたのは育英大学助手の元木咲良選手と育英大学出身で大学を拠点に活動する石井亜海選手、それに育英大学４年の五味虹登選手の３人です。 去年のパリオリンピックで優勝した元木選手は、ことし９月にクロアチアで開かれたシニア世界選手権で初優勝