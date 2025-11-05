異なる業種との交流で新たなビジネスチャンスにつなげてもらおうと、関東圏内の企業や団体が参加するビジネス交流会が５日、群馬県前橋市内で開かれました。 この展示商談会は東和銀行の取引先などで構成される東和新生会が毎年開いているものです。開会のセレモニーで東和新生会の池原純会長は、「地域や世代を超え、連携し合うことで持続可能な未来を切り開く一助となることを願います」とあいさつしました。 ２０回目の