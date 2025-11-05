１１月５日に発表された、２０２５年の「新語・流行語大賞」にノミネートされた３０の言葉。この１年を象徴する言葉ということですが、北海道民の皆さんが選ぶ流行語はどんなものでしょうか。５日に発表された、２０２５年の「新語・流行語大賞」にノミネートされた３０の言葉。史上初の女性首相の言葉に…全国で連日相次ぐクマ被害などを受けて「緊急銃猟/クマ被害」もノミネート。札幌の住宅街では１０月、道