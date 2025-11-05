10月19日の秋華賞を制し、桜花賞との2冠制覇を成し遂げたエンブロイダリー（牝3＝森一、父アドマイヤマーズ）が香港マイル（12月14日、シャティン芝1600メートル）に選出された。5日、シルクホースクラブが発表。受諾するかどうか今後、判断される。前走後は福島県のノーザンファーム天栄で調整を進めている。また、2日の天皇賞・秋で5着だった昨年の菊花賞馬アーバンシック（牡4＝武井、父スワーヴリチャード）が香港ヴァーズ