県道が陥没しトラックが転落した事故現場＝2月、埼玉県八潮市埼玉県八潮市の道路陥没を受けた下水道管の全国調査で、陥没につながる恐れがある深刻な腐食や損傷が、新たに神奈川県大和市、三重県伊勢市、鳥取県米子市で確認された。下水道管周辺の地中にできた空洞は、新たに堺市で1カ所見つかった。国土交通省が5日、明らかにした。調査では劣化の深刻度に応じて、対策の緊急性を2段階で判定。国交省は9月17日、原則1年以内の